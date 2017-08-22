Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Грецкие орехи помогают сидеть на диете
Эксперты назвали сигналом появление Путина с Медведевым в Крыму
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
12:03 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске осудили серийного вора телефонов

Преступник воровал смартфоны в автобусах.

В Красноярске полицейские задержали мужчину за серийную кражу мобильных телефонов. В полицию обратился житель Красноярска, который заявил, что в автобусе неизвестный вытащил у него из кармана сотовый телефон за 15 тысяч рублей.

Преступником оказался официально безработный 41-летний красноярец, который ранее был судим. Как установили полицейские, в автобусе мужчина сперва отвлек свою жертву, потом вытащил у парня из кармана телефон, после чего скрылся. Оказалось, что это не единственная кража, которую совершил преступник: на счету у него семь украденных телефонов на сумму более 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Вору мобильных телефонов грозит до 5 лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Невнимательная автоледи врезалась в попутный цементовоз на Октябрьском мосту
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь