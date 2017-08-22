В Красноярске осудили серийного вора телефонов

В Красноярске полицейские задержали мужчину за серийную кражу мобильных телефонов. В полицию обратился житель Красноярска, который заявил, что в автобусе неизвестный вытащил у него из кармана сотовый телефон за 15 тысяч рублей.

Преступником оказался официально безработный 41-летний красноярец, который ранее был судим. Как установили полицейские, в автобусе мужчина сперва отвлек свою жертву, потом вытащил у парня из кармана телефон, после чего скрылся. Оказалось, что это не единственная кража, которую совершил преступник: на счету у него семь украденных телефонов на сумму более 100 тысяч рублей.