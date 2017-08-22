Возбуждено дело в отношении сотрудника омского УМВД, выловившего 154 краснокнижные рыбы

ОМСК, 22 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области Владимира Яркова, подозреваемого в незаконном вылове 154 стерлядей, внесенных в Красную книгу России, сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Лариса Болдинова.

«Заместителем председателя СК РФ генерал-лейтенантом юстиции Ильей Лазутовым возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Следственного управления УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — сказала Болдинова.

По версии следствия, в июле 2017 года Ярков на реке Иртыш незаконно выловил 154 стерляди при помощи сплавной сети из лески, которая запрещена к использованию. Тем самым он причинил ущерб государству на 64,5 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области.