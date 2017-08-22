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11:57 (мск), источник: АиФ Уфа

Женщина выпала из окна в Уфе, когда мыла окна

Со множественными травмами пострадавшая доставлена в больницу.

57-летняя женщина выпала из окна 7 этажа дома на улице Р. Зорге 22 августа в Уфе. Она не удержалась на подоконнике, когда мыла окна. Об этом UFA.AIF.RU сообщил источник в городской больнице № 21.

Женщина упала на припаркованный у дома автомобиль. Ее доставили в реанимацию городской клинической больницы № 21. Состояние оценивается, как тяжёлое. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом бедренной кости. Известно, что женщина работает в республиканском онкодиспансере.

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