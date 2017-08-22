Женщина выпала из окна в Уфе, когда мыла окна
Со множественными травмами пострадавшая доставлена в больницу.
Со множественными травмами пострадавшая доставлена в больницу.
57-летняя женщина выпала из окна 7 этажа дома на улице Р. Зорге 22 августа в Уфе. Она не удержалась на подоконнике, когда мыла окна. Об этом UFA.AIF.RU сообщил источник в городской больнице № 21.
Женщина упала на припаркованный у дома автомобиль. Ее доставили в реанимацию городской клинической больницы № 21. Состояние оценивается, как тяжёлое. Пострадавшей диагностировали закрытую