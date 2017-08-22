Два детсада закрыты на карантин из-за пожара в центре Ростова

«Два детских сада в районе ЧС в Ростове-на-Дону закрыты на карантин. Детям предоставлены места в других дошкольных учреждениях Ростова-на-Дону. Все дети, попавшие в зону ЧС, по желанию родителей могут быть размещены в школы-интернаты на полное обеспечение с четырехразовым питанием», — говорится в сообщении.

По данным на 10.00 22 августа, в зону ЧС попало 49 школьников.

Глава региона Василий Голубев потребовал оказать этим детям всю необходимую помощь в подготовке к новому учебному году.

«Школа № 5, в которой сейчас находится пункт временного размещения пострадавших, должна заработать 1 сентября без сбоев», — потребовал губернатор на состоявшемся 22 августа внеочередном заседании областного правительства.

Напомним, информация о возгорании в частном секторе в центре Ростова поступила к пожарным 21 августа в 12.52. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров. Ликвидировать открытое горение удалось 22 августа в 6.49.