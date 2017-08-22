Два детсада закрыты на карантин из-за пожара в центре Ростова
Два детских сада закрыты на карантин в связи с произошедшим 21 августа в центре Ростова пожаром, сообщается на сайте донского правительства.
Два детских сада закрыты на карантин в связи с произошедшим 21 августа в центре Ростова пожаром, сообщается на сайте донского правительства.
«Два детских сада в районе ЧС в
По данным на 10.00 22 августа, в зону ЧС попало 49 школьников.
Глава региона Василий Голубев потребовал оказать этим детям всю необходимую помощь в подготовке к новому учебному году.
«Школа № 5, в которой сейчас находится пункт временного размещения пострадавших, должна заработать 1 сентября без сбоев», — потребовал губернатор на состоявшемся 22 августа внеочередном заседании областного правительства.
Напомним, информация о возгорании в частном секторе в центре Ростова поступила к пожарным 21 августа в 12.52. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров. Ликвидировать открытое горение удалось 22 августа в 6.49.
В результате пожара, согласно поступившим от горожан заявлениям, пострадали 118 домовладений. По данным на 8.00 22 августа, за помощью в городской оперативный штаб обратились более 400 человек.