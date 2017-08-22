В Ростове открыт официальный счет для пожертвований
В Ростове открыт официальный счет для сбора пожертвований для людей, которые пострадали в пожаре. Об этом сообщает
В Ростове открыт официальный счет для сбора пожертвований для людей, которые пострадали в пожаре. Об этом сообщает
Губернатор региона Василий Голубев поручил широко проинформировать население об открытии счета для пожертвований.
По его словам, важно не допустить никаких мошенничеств. В платежных поручениях нужно указывать назначение: «Добровольный взнос на оказание помощи пострадавшим от пожара в городе Ростове-на-Дону».
Напомним, 21 августа в центре Ростова сгорело несколько кварталов. По последним данным, повреждения получили 123 жилых и нежилых строения. За помощью обратились 467 пострадавших. На территории Ростовской области введен режим ЧС. Основная версия пожара в центре Ростова — поджог.