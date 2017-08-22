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12:55 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове открыт официальный счет для пожертвований

В Ростове открыт официальный счет для сбора пожертвований для людей, которые пострадали в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области
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210−89−40многоканальный
Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.

Губернатор региона Василий Голубев поручил широко проинформировать население об открытии счета для пожертвований.

По его словам, важно не допустить никаких мошенничеств. В платежных поручениях нужно указывать назначение: «Добровольный взнос на оказание помощи пострадавшим от пожара в городе Ростове-на-Дону».

Напомним, 21 августа в центре Ростова сгорело несколько кварталов. По последним данным, повреждения получили 123 жилых и нежилых строения. За помощью обратились 467 пострадавших. На территории Ростовской области введен режим ЧС. Основная версия пожара в центре Ростова — поджог.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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