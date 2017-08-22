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12:04 (мск), источник: Publika.md

Сотруднице Минпросвета предъявят обвинения за подделку дипломов

Сотруднице Минпросвета и трём её сообщникам, задержанным накануне, сегодня предъявят обвинения. Следователи настаивают на заключении всех четверых под стражу.

Источник: Publika.md

Их обвиняют в коррупции и извлечении выгоды из влияния. По данным следствия, подозреваемые брали деньги за незаконную выдачу дипломов об образования в Молдове и за рубежом.

Прокуроры полагают, что за свои услуги они получали взятки от 50-ти до полутора тысяч евро. Если задержанных признают виновными, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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