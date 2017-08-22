Обрушение крыши на столичной парковке будет расследовать полиция
В столичном секторе Буюканы на два автомобиля упала крыша парковки. Инцидент произошёл минувшим вечером.
В столичном секторе Буюканы на два автомобиля упала крыша парковки. Инцидент произошёл минувшим вечером.
В это время неподалеку проходили ремонтные работы канализационной системы. По словам местных жителей, виноваты в случившемся рабочие.
Крыша рухнула на припаркованные авто
Рядом с рухнувшей постройкой находится детская площадка. О пострадавших не сообщается.
«Высокие машины раньше всегда задевали этот угол, теперь проезжают нормально.».
Ремонтники от комментариев отказались.
На место происшествия прибыла полиция.
«Пока нам известно немногое. Проведем расследование, после чего расскажем подробности», — сказал участковый Сергей Кырпэ.
По словам местных жителей, бетонной крыше над парковкой более 50 лет.