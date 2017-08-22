Обрушение крыши на столичной парковке будет расследовать полиция

Источник: Publika.md

В это время неподалеку проходили ремонтные работы канализационной системы. По словам местных жителей, виноваты в случившемся рабочие.

Крыша рухнула на припаркованные авто из-за того, что водитель экскаватора задел одну из опор конструкции, говорят очевидцы. Владелец одной из пострадавших машин зарабатывает тем, что развозит заказы из столичного ресторана.

Рядом с рухнувшей постройкой находится детская площадка. О пострадавших не сообщается.

«Высокие машины раньше всегда задевали этот угол, теперь проезжают нормально.».

Ремонтники от комментариев отказались.

На место происшествия прибыла полиция.

«Пока нам известно немногое. Проведем расследование, после чего расскажем подробности», — сказал участковый Сергей Кырпэ.