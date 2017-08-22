В Пенсильвании при столкновении поездов пострадали больше 40 человек

Скоростной поезд на линии Норристаун въехал в стоявший на путях пустой состав около 00:10 по местному времени (07:10 по Москве). На видео с места событий видно, что несколько вагонов от удара завалились на бок и сошли с рельсов.

Пострадавших развезли по семи ближайшим больницам. Четверо из них в критическом состоянии. Как рассказали телеканалу сами пассажиры, в вагонах повсюду была кровь. Причины аварии пока не известны. По словам очевидцев, неполадки с этим составом начались за несколько станций до места происшествия. Он не мог остановиться точно у платформы, и машинисту приходилось давать задний ход. Официально эту информацию не подтверждают.