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12:41 (мск), источник: RTVi

В Пенсильвании при столкновении поездов пострадали больше 40 человек

На станции «69-я улица» в пригороде Филадельфии Аппер Дарби в ночь на 22 августа столкнулись два поезда. 42 человека получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал NBC Philadelphia.

Скоростной поезд на линии Норристаун въехал в стоявший на путях пустой состав около 00:10 по местному времени (07:10 по Москве). На видео с места событий видно, что несколько вагонов от удара завалились на бок и сошли с рельсов.

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Пострадавших развезли по семи ближайшим больницам. Четверо из них в критическом состоянии. Как рассказали телеканалу сами пассажиры, в вагонах повсюду была кровь. Причины аварии пока не известны. По словам очевидцев, неполадки с этим составом начались за несколько станций до места происшествия. Он не мог остановиться точно у платформы, и машинисту приходилось давать задний ход. Официально эту информацию не подтверждают.

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