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12:00 (мск), источник: СуперОмск

Омич может сесть на 5 лет из-за картинок в соцсетях

Омский следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Омска, подозреваемого в разжигании межнациональной розни.

Молодой человек размещал запрещенные в стране картинки в социальных сетях.

«По версии следствия, неработающий подозреваемый размещал в соцсетях высказывания и фотоизображения, призывающие к вражде и ненависти по признакам национальности, расы и происхождения», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.

Теперь молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы и штраф.

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