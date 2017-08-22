Омич может сесть на 5 лет из-за картинок в соцсетях
Омский следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Омска, подозреваемого в разжигании межнациональной розни.
Омский следком возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Омска, подозреваемого в разжигании межнациональной розни.
Молодой человек размещал запрещенные в стране картинки в социальных сетях.
«По версии следствия, неработающий подозреваемый размещал в соцсетях высказывания и фотоизображения, призывающие к вражде и ненависти по признакам национальности, расы и происхождения», — сообщает
Теперь молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы и штраф.