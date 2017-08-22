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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Подрядчику в Севастополе грозит до 10 лет тюрьмы за хищение денег при ремонте сосудистого центра

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости (Крым). Бывшего генерального директора строительной компании будут судить за мошенничество при капремонте помещений под региональный сосудистый центр в Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следкома РФ.

Договор на капремонт руководство горбольницы № 1 им. Н. И. Пирогова и гендиректор фирмы заключили в ноябре 2015 года. Общая стоимость работ по контракту составила около 44 млн рублей.

Глава фирмы-подрядчика представил руководству медучреждения подложные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Однако экспертиза выявила, что фактически сделанный капремонт не соответствовал указанным в документах сведениям. Стоимость невыполненных работ составила свыше 13 млн рублей.

Уголовное дело в отношении экс-руководителя фирмы направлено на рассмотрение в суд. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители расследуют уголовное дело в отношении бывших должностных лиц горбольницы. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при принятии работ.

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