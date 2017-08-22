Подрядчику в Севастополе грозит до 10 лет тюрьмы за хищение денег при ремонте сосудистого центра

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Следкома РФ.

Договор на капремонт руководство горбольницы № 1 им. Н. И. Пирогова и гендиректор фирмы заключили в ноябре 2015 года. Общая стоимость работ по контракту составила около 44 млн рублей.

Глава фирмы-подрядчика представил руководству медучреждения подложные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Однако экспертиза выявила, что фактически сделанный капремонт не соответствовал указанным в документах сведениям. Стоимость невыполненных работ составила свыше 13 млн рублей.

Уголовное дело в отношении экс-руководителя фирмы направлено на рассмотрение в суд. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.