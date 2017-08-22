Водителя Академии КНБ осудили за кражу 10 пистолетов Макарова

Источник: Informburo.kz

Водитель академии Академии Погранслужбы КНБ осуждён за кражу пистолетов. Вердикт ефрейтору Бахытжану Алипбекову вынесли в военном суде Алматинского гарнизона, сообщает «Телеканал Алматы». Его приговорили к трём годам колонии.

Адвокаты ефрейтора с приговором не согласны и намерены обратиться в высшую инстанцию. Со слов стороны защиты, пограничник табельное оружие не крал, а случайно увёз на служебном авто после учебных стрельбищ. Осознав ошибку, тут же пришёл с повинной.

«Считаю, что мой клиент поступил правильно: он вернул, признал свою вину. Предоставил обратно пистолеты. Учитывая его семейное обстоятельство, необходимо было хотя бы избрать для него меру наказания не в виде лишения свободы, а ограничение и тому подобное. Я считаю, в данном случае слишком сурово поступил закон с моим клиентом», — сообщил адвокат подсудимого Айлам Ескеров.

11 мая 2017 года стало известно, что 10 пистолетов Макарова похищено из Академии Погранслужбы. Хищение оружия расследовало Министерство внутренних дел. В ведомстве уточнили, что боевые пистолеты были без патронов.

Выяснилось, что 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы специально-тактического факультета Академии КНБ подполковник Арызбаев получил из комнаты хранения оружия 10 пистолетов Макарова. Перед отпуском он передал оружие без документального оформления другому преподавателю. Недостачу выявили 6 мая.