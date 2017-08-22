Водителя Академии КНБ осудили за кражу 10 пистолетов Макарова
Ефрейтора Бахытжана Алипбекова приговорили к трём годам колонии за кражу табельного оружия. Он, однако, утверждает, что пистолеты не крал.
Ефрейтора Бахытжана Алипбекова приговорили к трём годам колонии за кражу табельного оружия. Он, однако, утверждает, что пистолеты не крал.
Водитель академии Академии Погранслужбы КНБ осуждён за кражу пистолетов. Вердикт ефрейтору Бахытжану Алипбекову вынесли в военном суде Алматинского гарнизона, сообщает «Телеканал Алматы». Его приговорили к трём годам колонии.
Адвокаты ефрейтора с приговором не согласны и намерены обратиться в высшую инстанцию. Со слов стороны защиты, пограничник табельное оружие не крал, а случайно увёз на служебном авто после учебных стрельбищ. Осознав ошибку, тут же пришёл с повинной.
«Считаю, что мой клиент поступил правильно: он вернул, признал свою вину. Предоставил обратно пистолеты. Учитывая его семейное обстоятельство, необходимо было хотя бы избрать для него меру наказания не в виде лишения свободы, а ограничение и тому подобное. Я считаю, в данном случае слишком сурово поступил закон с моим клиентом», — сообщил адвокат подсудимого Айлам Ескеров.
11 мая 2017 года стало известно, что 10 пистолетов Макарова похищено из Академии Погранслужбы. Хищение оружия расследовало Министерство внутренних дел. В ведомстве уточнили, что боевые пистолеты были без патронов.
Выяснилось, что 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы
16 мая оружие нашли в квартире водителя Академии Пограничной службы КНБ РК. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.