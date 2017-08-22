Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Что вы знаете о первой помощи: тест
Умерла актриса Зоя Степанова
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
Поклонники высмеяли Мэрайю Кэри за фотошоп
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Украина в долгах: СМИ о финансовой дыре страны
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
12:30 (мск), источник: Informburo.kz

Водителя Академии КНБ осудили за кражу 10 пистолетов Макарова

Ефрейтора Бахытжана Алипбекова приговорили к трём годам колонии за кражу табельного оружия. Он, однако, утверждает, что пистолеты не крал.

Источник: Informburo.kz

Водитель академии Академии Погранслужбы КНБ осуждён за кражу пистолетов. Вердикт ефрейтору Бахытжану Алипбекову вынесли в военном суде Алматинского гарнизона, сообщает «Телеканал Алматы». Его приговорили к трём годам колонии.

Адвокаты ефрейтора с приговором не согласны и намерены обратиться в высшую инстанцию. Со слов стороны защиты, пограничник табельное оружие не крал, а случайно увёз на служебном авто после учебных стрельбищ. Осознав ошибку, тут же пришёл с повинной.

Читайте также
В Актобе вынесли приговор «нефтяной ОПГ», в том числе замначальнику «Арлана» ДВД

«Считаю, что мой клиент поступил правильно: он вернул, признал свою вину. Предоставил обратно пистолеты. Учитывая его семейное обстоятельство, необходимо было хотя бы избрать для него меру наказания не в виде лишения свободы, а ограничение и тому подобное. Я считаю, в данном случае слишком сурово поступил закон с моим клиентом», — сообщил адвокат подсудимого Айлам Ескеров.

11 мая 2017 года стало известно, что 10 пистолетов Макарова похищено из Академии Погранслужбы. Хищение оружия расследовало Министерство внутренних дел. В ведомстве уточнили, что боевые пистолеты были без патронов.

Выяснилось, что 30 марта старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы специально-тактического факультета Академии КНБ подполковник Арызбаев получил из комнаты хранения оружия 10 пистолетов Макарова. Перед отпуском он передал оружие без документального оформления другому преподавателю. Недостачу выявили 6 мая.

16 мая оружие нашли в квартире водителя Академии Пограничной службы КНБ РК. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь