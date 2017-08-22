Появилось полное видео ограбления отделения Kaspi Bank в Талгаре

Видео размещено в социальной сети Facebook. Преступники обчистили кассу и покинули ее через крышу с помощью веревочных лестниц. Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank в Талгаре произошло утром 21 августа. Вооруженные грабители в масках спустились с потолка и связали сотрудниц банка. Нападавшие забрали из кассы деньги.

В Kaspi сообщили, что клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников. Сумма ущерба уточняется.