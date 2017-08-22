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12:24 (мск), источник: Tengrinews

Появилось полное видео ограбления отделения Kaspi Bank в Талгаре

Kaspi Bank опубликовал полное видео разбойного нападения на отделение в Талгаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Видео размещено в социальной сети Facebook. Преступники обчистили кассу и покинули ее через крышу с помощью веревочных лестниц. Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank в Талгаре произошло утром 21 августа. Вооруженные грабители в масках спустились с потолка и связали сотрудниц банка. Нападавшие забрали из кассы деньги.

На месте работают оперативно-следственная группа Талгарского УВД и сотрудники ДВД Алматинской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Kaspi сообщили, что клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников. Сумма ущерба уточняется.

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