В Уфе маршрутный автобус врезался в легковушку, есть пострадавшие
Авария случилось поздним вечером 21 августа.
Авария случилось поздним вечером 21 августа.
В Уфе, вечером в понедельник, 21 августа, на проспекте Октября, маршрутный ПАЗ влетел в легковушку.
Судя по повреждениям, водитель автобуса не успел затормозить перед остановившейся легковушкой. Удар был такой силы, что у корейской иномарки напрочь снесло заднюю часть. На место немедленно приехали сотрудники ГИБДД и медики.
По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько пассажиров автобуса. После оказания первой помощи их отпустили домой.