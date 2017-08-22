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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе маршрутный автобус врезался в легковушку, есть пострадавшие

Авария случилось поздним вечером 21 августа.

В Уфе, вечером в понедельник, 21 августа, на проспекте Октября, маршрутный ПАЗ влетел в легковушку.

Судя по повреждениям, водитель автобуса не успел затормозить перед остановившейся легковушкой. Удар был такой силы, что у корейской иномарки напрочь снесло заднюю часть. На место немедленно приехали сотрудники ГИБДД и медики.

По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько пассажиров автобуса. После оказания первой помощи их отпустили домой.

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