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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Ревнивец из Полоцка за взлом мобильных данных возлюбленной получил штраф

22 августа, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Житель Полоцка привлечен к уголовной ответственности за использование конфиденциальной информации в личных целях, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, 27-летний мужчина в апреле находился в гостях у жительницы Новополоцка, с которой у них общий ребенок. Испытывая любопытство, а также чувство обиды и ревности по отношению к женщине, он воспользовался ее планшетом и установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи. Подозреваемый нарушил систему защиты и осуществил несанкционированный доступ к конфиденциальной информации абонентского номера.

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С помощью планшета он вошел в личный кабинет пользователя интернет-помощника оператора мобильной связи и установил новый пароль. Затем сделал 31 заказ детализированных счетов и скачал подробную информацию о телефонных соединениях с номера женщины. В тот же день, а также в последующие два дня, находясь на работе, мужчина неоднократно при помощи служебного компьютера, подключенного к интернету, осуществлял вход в личный кабинет своей знакомой и таким же образом получал детализацию счета ее разговоров. Получив интересующую информацию, подозреваемый стал ее анализировать и позвонил на два заинтересовавших номера. Кроме того, он сообщил потерпевшей, что теперь имеет информацию о тех абонентах, с кем она общается.

Следователи предъявили обвинение мужчине по ч.2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности) и ст. 352 (несанкционированное копирование и иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда) УК.

Суд Новополоцка признал мужчину виновным и осудил к штрафу в размере около Br1,5 тыс.

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