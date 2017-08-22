Ревнивец из Полоцка за взлом мобильных данных возлюбленной получил штраф

По данным следствия, 27-летний мужчина в апреле находился в гостях у жительницы Новополоцка, с которой у них общий ребенок. Испытывая любопытство, а также чувство обиды и ревности по отношению к женщине, он воспользовался ее планшетом и установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи. Подозреваемый нарушил систему защиты и осуществил несанкционированный доступ к конфиденциальной информации абонентского номера.

С помощью планшета он вошел в личный кабинет пользователя интернет-помощника оператора мобильной связи и установил новый пароль. Затем сделал 31 заказ детализированных счетов и скачал подробную информацию о телефонных соединениях с номера женщины. В тот же день, а также в последующие два дня, находясь на работе, мужчина неоднократно при помощи служебного компьютера, подключенного к интернету, осуществлял вход в личный кабинет своей знакомой и таким же образом получал детализацию счета ее разговоров. Получив интересующую информацию, подозреваемый стал ее анализировать и позвонил на два заинтересовавших номера. Кроме того, он сообщил потерпевшей, что теперь имеет информацию о тех абонентах, с кем она общается.