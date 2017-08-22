В Уфе водитель обстрелял из травматического оружия другого водителя

Травматическое оружие применил водитель, не поделивший дорогу с другим участником движения. Инцидент произошёл в Уфе поздним вечером 21 августа на перекрёстке улиц С. Злобина и Губайдуллина. Об этом AIF.UFA.RU сообщил свидетель происшествия, пожелавший остаться неизвестным.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отвезли 38-летнего пострадавшего в одну из городских больниц. По словам медиков, мужчине крупно повезло: резиновая пуля не пробила грудную клетку и не прошла в область сердца. Медики отмечают, что сотрудники ГИБДД настолько прониклись ситуацией, что пока пострадавшему брали анализы, делали рентген и выполняли медицинские манипуляции, они терпеливо сопровождали его по кабинетам. Хирурги извлекли пациенту пулю, сейчас он на лечении в стационаре.