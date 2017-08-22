Житель Ростовской области хотел похитить знакомую из Туапсе

В 2013 году житель Ростовской области познакомился с жительницей Туапсе, в 2015 году они прекратили общение по инициативе девушки. В течение 1,5 лет он пытался снова начать с ней общаться, но собеседница отказывалась.

В августе 32-летний мужчина приехал в Туапсе и стал следить за 20-летней знакомой. Он заранее подготовил от ее имени два письма (родственникам и в полицию) на случай, если ее начнут искать. В них он от ее имени указал, что она ушла самостоятельно и возвращаться не собирается. В ночь на 9 августа нарушитель пришел во двор дома, где жила девушка. Преступление он не довел до конца, потому что его задержали полицейские.