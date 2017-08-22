Житель Ростовской области хотел похитить знакомую из Туапсе
В Туапсе возбудили уголовное дело в отношении приезжего, который готовился к похищению знакомой.
В Туапсе возбудили уголовное дело в отношении приезжего, который готовился к похищению знакомой.
В 2013 году житель Ростовской области познакомился с жительницей Туапсе, в 2015 году они прекратили общение по инициативе девушки. В течение 1,5 лет он пытался снова начать с ней общаться, но собеседница отказывалась.
«По версии следствия, испытывая безответные чувства и будучи одержимым мыслью о совместном проживании с девушкой, мужчина решил ее похитить», — сообщили в
Он стал готовиться к преступлению: купил электрошокер, скотч, наручники, подготовил предметы маскировки (парики, накладные усы, бороду, балаклаву), предметы самообороны (ножи, кастет, переделанный газовый пистолет, газовые баллончики), а также технику для слежки за девушкой.
В августе 32-летний мужчина приехал в Туапсе и стал следить за 20-летней знакомой. Он заранее подготовил от ее имени два письма (родственникам и в полицию) на случай, если ее начнут искать. В них он от ее имени указал, что она ушла самостоятельно и возвращаться не собирается. В ночь на 9 августа нарушитель пришел во двор дома, где жила девушка. Преступление он не довел до конца, потому что его задержали полицейские.
Подозреваемый находится под стражей. Планируется назначение