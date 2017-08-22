Гости ограбили хозяина квартиры, угрожая табуретом
В понедельник, 21 августа, отдел полиции Промышленного района Самары возбудил уголовное дело по статье «Разбой».
В понедельник, 21 августа, отдел полиции Промышленного района Самары возбудил уголовное дело по статье «Разбой».
Сам инцидент произошел еще 15 августа, когда 35-летний мужчина пригласил к себе в квартиру в доме на ул. Вольской двоих ранее судимых знакомых. Вместе они распивали спиртное. После чего гости решили ограбить хозяина.
Угрожая табуретом, они забрали у него сотовый телефон, ноутбук, банковскую карту и деньги в сумме 4 тыс. руб., сообщает источник в полиции.
Собрав ценности, преступники скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.