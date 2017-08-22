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12:45 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье верблюд откусил руку мужчине

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

О причинах произошедшего в ГУМВД не сообщили.

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