В Подмосковье верблюд откусил руку мужчине
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Верблюд откусил руку мужчине в Щелковском районе Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в
«Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
О причинах произошедшего в ГУМВД не сообщили.