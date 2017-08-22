Трамвай № 13 протаранил «Nissan» в Новосибирске
Велики и ужасный, гроза новосибирских автомобилистов вновь попал в сводки ДТП, на этот раз трамвай наказал седан, который остановился на пути, рассказали очевидцы.
Велики и ужасный, гроза новосибирских автомобилистов вновь попал в сводки ДТП, на этот раз трамвай наказал седан, который остановился на пути, рассказали очевидцы.
Трамвай № 13 протаранил «Nissan» в Новосибирске, информацией поделились очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла днем 22 августа на пересечении улицы Гурьевской и Пролетарской. По словам очевидца, водитель седана пошёл на поворот и не заметил приближающегося трамвая, который тут же наказал беспечного автолюбителя.
«От удара Ниссан лишился бампера. Никто не пострадал, с Октябрьского рынка до перекрёстка растянулась огромная пробка, также было временно парализовано движение трамваев», — пишут очевидцы.
Данных о пострадавших нет.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он никогда не получает никаких повреждений, чего не скажешь об автомобилях. Исключением стало ДТП 4 марта 2015 года — тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести
Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году — тогда неуправляемый трамвай протаранил сразу несколько автомобилей.