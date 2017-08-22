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13:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Трамвай № 13 протаранил «Nissan» в Новосибирске

Велики и ужасный, гроза новосибирских автомобилистов вновь попал в сводки ДТП, на этот раз трамвай наказал седан, который остановился на пути, рассказали очевидцы.

Трамвай № 13 протаранил «Nissan» в Новосибирске, информацией поделились очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла днем 22 августа на пересечении улицы Гурьевской и Пролетарской. По словам очевидца, водитель седана пошёл на поворот и не заметил приближающегося трамвая, который тут же наказал беспечного автолюбителя.

«От удара Ниссан лишился бампера. Никто не пострадал, с Октябрьского рынка до перекрёстка растянулась огромная пробка, также было временно парализовано движение трамваев», — пишут очевидцы.

Данных о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он никогда не получает никаких повреждений, чего не скажешь об автомобилях. Исключением стало ДТП 4 марта 2015 года — тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести каких-либо значительных повреждений грозе автолюбителей.

Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году — тогда неуправляемый трамвай протаранил сразу несколько автомобилей.

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