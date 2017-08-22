Бывшего главного архитектора Воронежа суд отпустил погулять

Источник: AP 2017

Бывший главный архитектор Воронежа, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом ещё на два месяца — до 23 октября. Срок содержания ему продлил Ленинский районный суд решением от 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Между тем суд смягчил условия для бывшего чиновника — с 24 августа он получит возможность на 3,5 часа в день покидать свой дом для прогулок.

Антон Шевелев, который на тот момент являлся главным архитектором Воронежа, был задержан в конце января этого года по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. При этом задержание его произошло буквально на следующий день после того, как ситуация с застройкой в городе обсуждалась на совещании у губернатора — Алексей Гордеев тогда потребовал разобраться с «архитектурным бандитизмом». Позже в отношении Шевелева было возбуждено ещё три уголовных дела.

Шевелев тогда был отправлен по домашний арест и буквально сразу после этого написал заявление об уходе с поста, в течение двух месяцев после этого последовали отставки и других городских чиновников, отвечавших за строительство. Так, был уволен начальник управления строительной политики Виктор Владимиров, уволился с поста начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов, покинул пост бывший заместитель Шевелева по управлению главного архитектора Михаил Скисов. В конце марта ушел с поста вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин. Контроль за выдачей разрешений на строительство и вводом готовых зданий взял на себя глава города Александр Гусев.