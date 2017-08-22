Бывшего главного архитектора Воронежа суд отпустил погулять
Суд продлил домашний арест, но разрешил ежедневный моцион.
Суд продлил домашний арест, но разрешил ежедневный моцион.
Бывший главный архитектор Воронежа, обвиняемый в получении взятки, останется под домашним арестом ещё на два месяца — до 23 октября. Срок содержания ему продлил Ленинский районный суд решением от 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.
Между тем суд смягчил условия для бывшего чиновника — с 24 августа он получит возможность на 3,5 часа в день покидать свой дом для прогулок.
Антон Шевелев, который на тот момент являлся главным архитектором Воронежа, был задержан в конце января этого года по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. При этом задержание его произошло буквально на следующий день после того, как ситуация с застройкой в городе обсуждалась на совещании у губернатора — Алексей Гордеев тогда потребовал разобраться с «архитектурным бандитизмом». Позже в отношении Шевелева было возбуждено ещё три уголовных дела.
Шевелев тогда был отправлен по домашний арест и буквально сразу после этого написал заявление об уходе с поста, в течение двух месяцев после этого последовали отставки и других городских чиновников, отвечавших за строительство. Так, был уволен начальник управления строительной политики Виктор Владимиров, уволился с поста начальника отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов, покинул пост бывший заместитель Шевелева по управлению главного архитектора Михаил Скисов. В конце марта ушел с поста
Впрочем, пока перемены в градостроительном комплексе мэрии на ситуации с застройкой в Воронеже существенно не отразились. Только за последнее время произошло уже два громких скандала. Один из них связан с проведением несогласованных археологических работ в самом центре города, на улице Пушкинской, где между двумя памятниками архитектуры мэрия согласовала строительство офисного центра. Второй касается планов по сокращению охранной зоны знаменитой Ротонды, развалин больницы, сохраненных после бомбежек города в годы Великой Отечественной войны, что дает возможность многоэтажной застройки в этом районе.