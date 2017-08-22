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13:33 (мск), источник: Фонтанка

Горсуд Петербурга дал метрополитену отсрочку от терактов

Санкт-Петербургский городской суд признал завышенными требования Ространснадзора к безопасности в метро. Предприятию Владимира Гарюгина дали отсрочку от терактов.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», поводом для спора 22 августа между ГУП «Петербургский метрополитен» и Ространснадзором в Горсуде стала масштабная проверка всех станций после апрельского теракта.

Отсутствие аттестованного подразделения безопасности, профнепригодность службы контроля на метрополитене (она осуществляет фейс-контроль и при отсутствии полномочий осуществляет выборочный досмотр пассажиров), несертифицированное видеонаблюдение и другие нарушения привели к тому, что Ространснадзор вынес шестнадцать постановлений (с перечислением всех станций) о привлечении метро к административной ответственности по статьям 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и оштрафовал предприятие по каждому постановлению на 50 тыс. рублей.

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Подземка обжаловала все решения в Ленинском райсуде. При рассмотрении первой жалобы из 16-ти — на фиксацию нарушений на станциях «Елизаровская», «Площадь Александра Невского-1», «Площадь Александра Невского-2» и «Адмиралтейская» — судья Ольга Ткачева сочла Ространснадзор правым. Метрополитен пошел еще выше и воспользовался правом второго пересмотра иска — в Горсуде.

Сегодня представитель подземки просил отменить решение Ленинского суда на том основании, что Ространснадзор оперировал 410-м постановлением правительства, которое вступило в силу 14 апреля 2017 года, и привести в соответствие требования безопасности у метрополитена просто не было времени (проверка закончилась 28 апреля). Инспектор Ространснадзора уточнил, что проверялось соблюдение только тех требований, что были предусмотрены предшественником 410-го постановления — приказом Минтранса № 130.

Категории безопасности станциям присваивались в 2013—2014 годах, и с тех пор метро должно было провести оценку уязвимости, составить план реализации мер безопасности и внедрить его. На это давалось два года. В 2015—2016 годах всё должно было быть исполнено. Если же следовать логике метрополитена, то он еще два года может не исполнять требования, то есть оставаться небезопасным. Не дай бог, случись такая же трагедия, он скажет: «Не наша проблема, у нас план реализации — до 2019 года».
Инспектор Ространснадзора

Горсуд все же встал на сторону подземки, отменил решение Ленинского суда и отправил дело на пересмотр.

Летом 2017 года на административную активность Ространснадзора начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин демонстративно ответил дискомфортом для пассажиров. На отдельных станциях их поставили в очередь на тотальный досмотр, вынуждали доставать ключи и мелочь, водили каждого третьего на рентген. И хоть в интервью «Фонтанке» Гарюгин пообещал внедрять жесткие меры на всех станциях, он отказался от этой идеи. Эксперимент был признан неудачным.

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