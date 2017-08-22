Ростовчанка предложила отменить празднование Дня города из-за трагедии

По ее мнению, запускать рядом с местом салюты и устраивать веселые концерты было бы безнравственно и бесчеловечно. В большинстве ростовчане в социальных сетях положительно оценили данное предложение.

Напомним, 21 августа около 12:52 в доме по адресу ул. Нижегородской, 33 произошло возгорание. В результате площадь пожара превысила 10 тыс. кв. м, было эвакуировано 560 человек. В 18:53 была объявлена локализация. Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей, полностью утратившие имущество — 100 тысяч рублей, получившие тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей.