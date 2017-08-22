Основанием для уголовного дела против Серебренникова стали показания бухгалтеров

Источник: РИА "Новости"

Согласно материалам дела, показания о причастности Серебренникова к хищению бюджетных средств дала как бывший главбух “Седьмой студии” Нина Масляева, признавшая вину, так и сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, проходящая по делу свидетелем, а также другие лица. Источник

По его словам, «эти показания вместе с другими доказательствами стали основанием для привлечения Серебренникова к уголовной ответственности».

Во вторник официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следователи задержали Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей. Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста.

11 августа источник в окружении режиссера сообщал «Интерфаксу», что Следственный комитет РФ в рамках «дела «Седьмой студии» назначил экспертизу загранпаспорта Серебренникова, который был изъят еще во время обысков к конце мая, в результате чего он не может выехать за границу. По его словам, «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа».

Источник предположил, что «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа режиссер заявлял журналистам, что в сентябре он должен ставить в Штутгарте оперу Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство «Седьмой студии», основателем которой является Серебренников, похитило несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства. Одним из проектов, по версии Следственного комитета, был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно данным следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Защита фигурантов неоднократно заявляла, что данный спектакль был поставлен.

В настоящее время в деле три обвиняемых: бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и бывший генпродюсер предприятия, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Основатель «Седьмой студии» Серебренников находится в статусе свидетеля.