В Челябинске поезд сбил велосипедиста
Он был в наушниках.
Он был в наушниках.
Утром 22 августа в столице Южного Урала велосипедист погиб под колесами поезда.
«Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте — сокращал дорогу. Был в наушниках, и не услышал поезда. По факту гибели проводится проверка. Предстоит выяснить, была ли возможность у машиниста локомотива избежать наезда», — сообщили «Уралинформбюро» в
Очевидцы в группе «Подслушано у велосипедистов | Челябинск» в соцсети «Вконтакте» рассказали, что 26-летний Дмитрий Кумов ехал на работу. Поезд протащил парня около ста метров, до полной остановки.