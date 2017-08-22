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13:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске поезд сбил велосипедиста

Он был в наушниках.

Утром 22 августа в столице Южного Урала велосипедист погиб под колесами поезда.

«Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте — сокращал дорогу. Был в наушниках, и не услышал поезда. По факту гибели проводится проверка. Предстоит выяснить, была ли возможность у машиниста локомотива избежать наезда», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе уральского СУ СКР на транспорте.

Очевидцы в группе «Подслушано у велосипедистов | Челябинск» в соцсети «Вконтакте» рассказали, что 26-летний Дмитрий Кумов ехал на работу. Поезд протащил парня около ста метров, до полной остановки.

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