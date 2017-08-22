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13:22 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми изъято 10 тонн суррогата

Пермяка обвиняют в организации нелегального производства и сбыта спиртного. Масштабы бизнеса впечатляют.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в организации нелегального производства и сбыта спиртного.

Цех по изготовлению алкогольной продукции был обнаружен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в промзоне Дзержинского района города Перми.

По оценкам экспертов, годовой объем изготовления поддельного алкоголя мог составлять до полумиллиона литров.

Продукция реализовывалась на территории Пермского края и соседних регионов. Было изъято около 10 тонн спиртосодержащей продукции, в сутки производили не менее 50 тысяч бутылок поддельной водки. В цехе работали выходцы из стран ближнего зарубежья, чью законность пребывания на территории Российской федерации в настоящее время устанавливает Федеральная миграционная служба.

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