В Перми изъято 10 тонн суррогата

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в организации нелегального производства и сбыта спиртного.

Цех по изготовлению алкогольной продукции был обнаружен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в промзоне Дзержинского района города Перми.

Продукция реализовывалась на территории Пермского края и соседних регионов. Было изъято около 10 тонн спиртосодержащей продукции, в сутки производили не менее 50 тысяч бутылок поддельной водки. В цехе работали выходцы из стран ближнего зарубежья, чью законность пребывания на территории Российской федерации в настоящее время устанавливает Федеральная миграционная служба.