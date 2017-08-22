В уфимской поликлинике эвакуировали пациентов
Инцидент произошел сегодня днем в поликлинике № 47 Демского района. В здании была объявлена пожарная тревога, все пациенты были незамедлительно эвакуированы.
Инцидент произошел сегодня днем в поликлинике № 47 Демского района. В здании была объявлена пожарная тревога, все пациенты были незамедлительно эвакуированы.
К счастью, мероприятие оказалось плановой проверкой персонала на умение справляться с нестандартными ситуациями. Учебная тревога заняла всего пять минут времени, сообщили в медучреждении. Затем поликлиника продолжила работать в обычном режиме.