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13:11 (мск), источник: КрымPress

В Джанкое ночью потушили пожар. Эвакуированы 10 человек

Крымские спасатели ночью потушили пожар в жилом доме. Возгорание произошла в Джанкое, в пер. Фабричном. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, в результате оперативных действий на пожаре была спасена мужчина и эвакуировано 10 человек.

Сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, поступило в службу спасения в 22:54. Уже на месте стало ясно: на третьем этаже горит кухня в трехкомнатной квартире. Сообщается, что тушение пожара было осложнено сильным задымлением.

«Одновременно с этим спасатели провели эвакуацию всех жильцов подъезда, находящихся на момент пожара в здании, в количестве 10 человек. Кроме того, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате которой стало известно, что в квартире находится мужчина 1964 г. р. Крымские спасатели немедленно доставили пострадавшего в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в ГУ МЧС.

Пожар был оперативно потушен. Главное, огонь удалось вовремя становить и не допустить его распространения на соседние помещения. Причина пожара будет установлена экспертами.

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