Обыски в ряде развлекательных заведений
В выходные дни полицейские сектора Чеканы провели обыски в ряде развлекательных заведений в контексте борьбы с нарушениями и экономическим мошенничеством, отмечает NOI.md.
В выходные дни полицейские сектора Чеканы провели обыски в ряде развлекательных заведений в контексте борьбы с нарушениями и экономическим мошенничеством, отмечает NOI.md.
В ходе проверки в
Все подозреваемые были сопровождены Инспекторат полиции для документирования за потребление и сохранение наркотических веществ.
Впоследствии сотрудники полиции посетили три бара, где они выявили и задокументировали ряд нарушений законодательства, допущенных администрацией. В ходе проверок были обнаружены неучтенные средства и выявлены сотрудники без трудовых договоров, в том числе несовершеннолетний, работающий в качестве официанта.
Во всех проверенных заведениях полицейские констатировали антисанитарные условия хранения напитков и продуктов питания.
Все доказательства были сданы на хранение до решения суда. Администраторам заведений грозят штрафы до 15 000 лей.