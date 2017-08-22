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13:15 (мск), источник: Noi.md

Обыски в ряде развлекательных заведений

В выходные дни полицейские сектора Чеканы провели обыски в ряде развлекательных заведений в контексте борьбы с нарушениями и экономическим мошенничеством, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

В ходе проверки в интернет-кафе был обнаружен 22-летний житель Глодянского района, объявленный в розыск за преступления, связанные с государственным имуществом, а у 22-летнего администратора заведения найден пакет с неизвестным, героиноподобным веществом. Кроме того, у 24-летнего жителя Кишинева был найден пакет с растительным веществом красноватого цвета. Вблизи заведения были задержаны двое подозреваемых, 18 и 22 лет, в состоянии сильного наркотического опьянения, при которых были найдены наркотические вещества.

Все подозреваемые были сопровождены Инспекторат полиции для документирования за потребление и сохранение наркотических веществ.

Впоследствии сотрудники полиции посетили три бара, где они выявили и задокументировали ряд нарушений законодательства, допущенных администрацией. В ходе проверок были обнаружены неучтенные средства и выявлены сотрудники без трудовых договоров, в том числе несовершеннолетний, работающий в качестве официанта.

Во всех проверенных заведениях полицейские констатировали антисанитарные условия хранения напитков и продуктов питания.

Все доказательства были сданы на хранение до решения суда. Администраторам заведений грозят штрафы до 15 000 лей.

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