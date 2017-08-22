Пожар в Ростове: зарегистрировано уже 564 пострадавших
По данным на 13:00, в Ростове зарегистрировано 564 пострадавших при пожаре.
По данным на 13:00, в Ростове зарегистрировано 564 пострадавших при пожаре.
По Пролетарскому району зарегистрировались 246 человек, по Кировскому — 318. Это данные опубликовали на официальном сайте администрации
Всех пострадавших при пожаре принимают 4 пункта временного размещения:
— школа № 5 (ул. Социалистическая, 195/21).
— школа № 22 (пр. Театральный, 48/266).
— лицей № 11 (ул. Верхненольная, 8).
— школа № 80 (ул. Пушкинская, 190).
На данный момент в школах организованы спальные места (раздельные помещения для мужчин и для женщин), подвезена вода и организовано горячее питание. Созданы условия для детей, в том числе и грудных.
С 9:00 в пунктах временного размещения начата выдача денежных выплат. Те семьи, у кого сохранились документы, могут получить 20 тысяч рублей на члена семьи. Для тех, у кого документы утерялись или сгорели при пожаре, работает мобильный МФЦ по адресу Станиславского 302, который помогает оперативно восстанавливать утраченные документы.