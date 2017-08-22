Пожар в Ростове: зарегистрировано уже 564 пострадавших

По Пролетарскому району зарегистрировались 246 человек, по Кировскому — 318. Это данные опубликовали на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.

На данный момент в школах организованы спальные места (раздельные помещения для мужчин и для женщин), подвезена вода и организовано горячее питание. Созданы условия для детей, в том числе и грудных.

С 9:00 в пунктах временного размещения начата выдача денежных выплат. Те семьи, у кого сохранились документы, могут получить 20 тысяч рублей на члена семьи. Для тех, у кого документы утерялись или сгорели при пожаре, работает мобильный МФЦ по адресу Станиславского 302, который помогает оперативно восстанавливать утраченные документы.