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13:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пожар в Ростове: зарегистрировано уже 564 пострадавших

По данным на 13:00, в Ростове зарегистрировано 564 пострадавших при пожаре.

Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области
8-863-239-99-99Горячая линия ГУ МЧС России по Ростовской областиПодробнее
210−89−40многоканальный
Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.
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По Пролетарскому району зарегистрировались 246 человек, по Кировскому — 318. Это данные опубликовали на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону.

Всех пострадавших при пожаре принимают 4 пункта временного размещения:

— школа № 5 (ул. Социалистическая, 195/21).

— школа № 22 (пр. Театральный, 48/266).

— лицей № 11 (ул. Верхненольная, 8).

— школа № 80 (ул. Пушкинская, 190).

На данный момент в школах организованы спальные места (раздельные помещения для мужчин и для женщин), подвезена вода и организовано горячее питание. Созданы условия для детей, в том числе и грудных.

С 9:00 в пунктах временного размещения начата выдача денежных выплат. Те семьи, у кого сохранились документы, могут получить 20 тысяч рублей на члена семьи. Для тех, у кого документы утерялись или сгорели при пожаре, работает мобильный МФЦ по адресу Станиславского 302, который помогает оперативно восстанавливать утраченные документы.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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