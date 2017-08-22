В Таганроге главного бухгалтера ЗАО «Стинс-Таганрог» обвиняют в хищении более 2 млн рублей

Ее обвиняют в хищении денежных средств путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Установлено, что главбух организации по производству и торговле оргтехникой ЗАО «Стинс-Таганрог» за период с 2008 года по 2012 год похитила более 2 млн рублей, принадлежащих компании. Она сделала это с использованием подложных расходных кассовых ордеров и договоров займа.