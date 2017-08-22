В Омске муниципальный автобус сбил 69-летнюю пенсионерку
Пожилая омичка только что вышла из этого автобуса. Скорая помощь увезла женщину в больницу.
Пожилая омичка только что вышла из этого автобуса. Скорая помощь увезла женщину в больницу.
Сегодня, 22 августа, автобус № 14 сбил в Советском округе свою бывшую пассажирку. Как сообщает УМВД по Омской области, около 07:30 в районе Николаевки из автобуса вышла 69-летняя женщина. По
Пенсионерку с травмами доставили больницу. Никто из 14 находившихся в салоне пассажиров не пострадал. Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ЧП. Известно одно: водитель был трезв.