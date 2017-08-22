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14:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Краснодарском крае упал вертолет Робинсон с волгоградцем на борту

Вечером 21 августа в Краснодарском крае потерпел катастрофу легкомоторный вертолет Робинсон с пилотом, жителем Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно уточненным данным, 21 августа примерно в 21:35 легкомоторный вертолет Робинсон потерпел крушение в районе горы «Медведь», недалеко от поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края.

В вертолете в момент падения был только пилот — 53-летний житель города Волгограда. Заказал полет ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».

Вылетев из аэропорта Анапа, вертолет направлялся на вертолетную площадку ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», расположенную в поселке Абрау-Дюрсо. Пилот при крушении погиб.

Продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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