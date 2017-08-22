В Краснодарском крае упал вертолет Робинсон с волгоградцем на борту
Вечером 21 августа в Краснодарском крае потерпел катастрофу легкомоторный вертолет Робинсон с пилотом, жителем Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Вечером 21 августа в Краснодарском крае потерпел катастрофу легкомоторный вертолет Робинсон с пилотом, жителем Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Согласно уточненным данным, 21 августа примерно в 21:35 легкомоторный вертолет Робинсон потерпел крушение в районе горы «Медведь», недалеко от поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края.
В вертолете в момент падения был только пилот — 53-летний житель города Волгограда. Заказал полет ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».
Вылетев из аэропорта Анапа, вертолет направлялся на вертолетную площадку ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», расположенную в поселке
Продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.