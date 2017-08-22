Пожар в центре Ростова-на-Дону потушили

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«Полная ликвидация пожара произошла в 13:21 по московскому времени», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что район, в котором произошел пожар, охраняется от мародеров.

По данным МЧС, пожар в частном секторе в центре города начался в 12:52 в понедельник. Огонь уничтожил более 100 домов на площади 10 тыс. кв. метров, из зоны возгорания эвакуированы 650 человек.

К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших на пожаре. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы.