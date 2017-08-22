Источник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллег
Коллеги Серебренникова по «Седьмой студии» пошли на сделку со следствием после показаний режиссера против них.
Коллеги Серебренникова по «Седьмой студии» пошли на сделку со следствием после показаний режиссера против них.
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Режиссер Кирилл Серебренников, будучи свидетелем по делу о крупном мошенничестве, дал показания на коллег из «Седьмой студии», после чего те стали сотрудничать со следствием, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.
Следствие располагает достаточными доказательствами, подтверждающими причастность Серебренникова к хищению бюджетных средств
«В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по “Седьмой студии”. После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — отметил собеседник агентства.
Ранее другой источник «Интерфакса» сообщил, что основанием для привлечения режиссера Кирилла Серебренникова в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», стали, в том числе, показания нескольких человек, находящихся в разном статусе. «Эти показания вместе с другими доказательствами стали основанием для привлечения Серебренникова к уголовной ответственности», — сказал собеседник «Интерфакса».
Задержание режиссера
Во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следователи задержали режиссера К. Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей. Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).
11 августа источник в окружении режиссера сообщал «Интерфаксу», что Следственный комитет РФ в рамках «дела «Седьмой студии» назначил экспертизу заграничного паспорта худрука «Гоголь центра» Серебренникова, в результате чего он не может выехать за границу. «Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», — сказал собеседник агентства, добавив, что «речь может идти о
Между тем, по мнению источника, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».
Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа режиссер заявлял журналистам, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу «Гензель и Гретель».
Версия следствия
По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство «Седьмой студии» похитило несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства.
Одним из проектов, по версии Следственного комитета, был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно данным следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Защита фигурантов неоднократно заявляла, что данный спектакль был поставлен.
В настоящее время в деле три обвиняемых: бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева,
Основатель «Седьмой студии» Серебренников находится в статусе свидетеля.
9 августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебрениикова, Малобродского и Итина.