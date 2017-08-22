Источник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллег

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Режиссер Кирилл Серебренников, будучи свидетелем по делу о крупном мошенничестве, дал показания на коллег из «Седьмой студии», после чего те стали сотрудничать со следствием, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования.

Следствие располагает достаточными доказательствами, подтверждающими причастность Серебренникова к хищению бюджетных средств Собеседник «Интерфакса»

«В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по “Седьмой студии”. После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник «Интерфакса» сообщил, что основанием для привлечения режиссера Кирилла Серебренникова в качестве подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», стали, в том числе, показания нескольких человек, находящихся в разном статусе. «Эти показания вместе с другими доказательствами стали основанием для привлечения Серебренникова к уголовной ответственности», — сказал собеседник «Интерфакса».

Задержание режиссера

Во вторник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что следователи задержали режиссера К. Серебренникова по подозрении в организации хищения 68 млн рублей. Она добавила, что следствие квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста.

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11 августа источник в окружении режиссера сообщал «Интерфаксу», что Следственный комитет РФ в рамках «дела «Седьмой студии» назначил экспертизу заграничного паспорта худрука «Гоголь центра» Серебренникова, в результате чего он не может выехать за границу. «Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», — сказал собеседник агентства, добавив, что «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа».

Между тем, по мнению источника, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа режиссер заявлял журналистам, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу «Гензель и Гретель».

Версия следствия

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство «Седьмой студии» похитило несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на развитие и популяризацию искусства.

Одним из проектов, по версии Следственного комитета, был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь». Сумма ущерба, согласно данным следствия, по этому эпизоду составляет более 2,3 млн рублей. Защита фигурантов неоднократно заявляла, что данный спектакль был поставлен.

В настоящее время в деле три обвиняемых: бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и бывший генпродюсер предприятия, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.

Основатель «Седьмой студии» Серебренников находится в статусе свидетеля.