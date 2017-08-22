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14:49 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снова рушится подпорная стена на Свободном

Уходит грунт, проваливается асфальт.

В Красноярске снова начала разрушаться подпорная стена на проспекте Свободный в районе путепровода. Фотографии разрушения опубликовали в СМИ. На кадрах видно, что на тротуаре рядом с подпорной стеной провалился асфальт. Также грунт проваливается под газоном на подпорной стене.

Напомним, подпорная стена на проспекте Свободный обрушилась 2 августа 2013 года, тогда под завалами погибли два человека. Во время реконструкции проспекта подпорным стенам уделялось повышенное внимание, глава города заявлял, что новые стены будут более безопасными.

Реконструкция проспекта завершилась всего год назад, 1 сентября.

В департаменте градостроительства администрации Красноярска обещали прокомментировать ситуацию с новыми разрушениями к 17.00, однако к назначенному времени связаться с пресс-секретарем не удалось.

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