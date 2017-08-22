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14:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом автобус столкнулся с фурой

Есть пострадавшие.

Около 14.30 22 августа 2017 года на Арамильском тракте произошло жуткое ДТП — столкнулись автобус, фура и легковушка.

Подробности аварии в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области пока не сообщают.

Как рассказали «Уралинформбюро» очевидцы, в ДТП есть пострадавшие, в частности, у водителя грузовика сломана нога. Еще больших жертв удалось избежать благодаря тому, что ПАЗ был пустой: он ехал на дозаправку.

Фура полностью перегородила проезд по Арамильскому тракту, заблокировав движение в обе стороны.

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