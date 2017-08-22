Под Воронежем задержали торговца «эликсиром молодости»

Торговца искали с сентября. Именно тогда он разместил в интернете объявление о продаже «чудодейственного эликсира молодости и силы» для мужчин. На указанный им номер телефона позвонил 68-летний житель Воронежа.

Он купил «эликсир» за 42,5 тысячи рублей, а три недели спустя понял, что его обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Была получена информация от потерпевшего о приметах злоумышленника, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — Был проверен контактный номер телефона, указанный в объявлении. Он оказался зарегистрирован на другого человека и выключен.

Полицейские установили личность подозреваемого. Однако ему удалось скрыться от следствия. Лишь накануне мужчина после длительного отсутствия вернулся домой, где и был задержан. Он признался в том, что обманул пенсионера. «Эликсир» оказался разбавленным водой соком растения алоэ.