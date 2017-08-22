Экс-сотрудник МВД Молдовы хранил у себя дома крупный арсенал оружия
Спецлужбы Молдовы ведут расследование по факту выявления арсенала оружия у бывшего сотрудника министерства внутренних дел страны.
Спецлужбы Молдовы ведут расследование по факту выявления арсенала оружия у бывшего сотрудника министерства внутренних дел страны.
КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники службы информации и безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявили в ходе обысков во Флорештах по месту жительства
Речь идет о 57-летнем мужчине, в доме которого в ходе операции обнаружены и изъяты три перезарядки и штык для автомата Калашникова, пять тренировочных гранат, снаряд БМ 22, полсотни патронов калибра 7,62 мм, десяток патронов калибра 9 мм и 12 мм, 44 патронов ТОЗ 5,6 мм, 136 гранатовых колец, коробка взрывоопасного пороха, охотничье ружье, два пневматических пистолета и многое другое.
Следствие ведется по ст. 290 Уголовного кодекса Молдовы «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов, их хищение». Бывшему сотруднику МВД грозит штраф в размере до 47 тысяч 975 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества 180−240 часов, или тюремный срок до трех лет.