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14:03 (мск), источник: Sputnik.md

Экс-сотрудник МВД Молдовы хранил у себя дома крупный арсенал оружия

Спецлужбы Молдовы ведут расследование по факту выявления арсенала оружия у бывшего сотрудника министерства внутренних дел страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники службы информации и безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявили в ходе обысков во Флорештах по месту жительства экс-сотрудника МВД Молдовы целый арсенал оружия.

Речь идет о 57-летнем мужчине, в доме которого в ходе операции обнаружены и изъяты три перезарядки и штык для автомата Калашникова, пять тренировочных гранат, снаряд БМ 22, полсотни патронов калибра 7,62 мм, десяток патронов калибра 9 мм и 12 мм, 44 патронов ТОЗ 5,6 мм, 136 гранатовых колец, коробка взрывоопасного пороха, охотничье ружье, два пневматических пистолета и многое другое.

Следствие ведется по ст. 290 Уголовного кодекса Молдовы «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов, их хищение». Бывшему сотруднику МВД грозит штраф в размере до 47 тысяч 975 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества 180−240 часов, или тюремный срок до трех лет.

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