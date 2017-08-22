Экс-сотрудник МВД Молдовы хранил у себя дома крупный арсенал оружия

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Сотрудники службы информации и безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявили в ходе обысков во Флорештах по месту жительства экс-сотрудника МВД Молдовы целый арсенал оружия.

Речь идет о 57-летнем мужчине, в доме которого в ходе операции обнаружены и изъяты три перезарядки и штык для автомата Калашникова, пять тренировочных гранат, снаряд БМ 22, полсотни патронов калибра 7,62 мм, десяток патронов калибра 9 мм и 12 мм, 44 патронов ТОЗ 5,6 мм, 136 гранатовых колец, коробка взрывоопасного пороха, охотничье ружье, два пневматических пистолета и многое другое.