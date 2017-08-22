Ядовитая змея укусила отдыхавшего в горах алматинца
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Происшествие случилось поблизости от городской черты в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Происшествие случилось поблизости от городской черты в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На выходных поступило сообщение о том, что группа туристов вышла из ущелья Левого Талгара и двинулась в сторону Бутаковского ущелья к водопаду. По пути следования молодого человека, одного из членов группы, укусила змея и у него начался отек руки. Оперативная группа спасателей РОСО выехала на место вызова. Мужчину доставили до сотрудников скорой помощи», — рассказали в
Какого вида была змея, не сообщается. Спасатели просят жителей города быть в горах бдительными, не ходить босиком и в легкой обуви. Необходимо смотреть под ноги, по обе стороны тропы.
«Змеи не считаются агрессивными и сами нападать не будут. Если все же змея вас укусила, следует принять дозу антигистаминного препарата (супрастин, тавегил), обильное питье, зафиксировать в неподвижном состоянии больную часть тела и срочно обратиться в ближайший медпункт. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, кровь еще быстрее разнесет яд по организму», — советуют в РОСО.