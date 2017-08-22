Ядовитая змея укусила отдыхавшего в горах алматинца

Источник: Kazinform

«На выходных поступило сообщение о том, что группа туристов вышла из ущелья Левого Талгара и двинулась в сторону Бутаковского ущелья к водопаду. По пути следования молодого человека, одного из членов группы, укусила змея и у него начался отек руки. Оперативная группа спасателей РОСО выехала на место вызова. Мужчину доставили до сотрудников скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК (РОСО).

Какого вида была змея, не сообщается. Спасатели просят жителей города быть в горах бдительными, не ходить босиком и в легкой обуви. Необходимо смотреть под ноги, по обе стороны тропы.