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14:01 (мск), источник: Kazinform

Ядовитая змея укусила отдыхавшего в горах алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Происшествие случилось поблизости от городской черты в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«На выходных поступило сообщение о том, что группа туристов вышла из ущелья Левого Талгара и двинулась в сторону Бутаковского ущелья к водопаду. По пути следования молодого человека, одного из членов группы, укусила змея и у него начался отек руки. Оперативная группа спасателей РОСО выехала на место вызова. Мужчину доставили до сотрудников скорой помощи», — рассказали в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК (РОСО).

Какого вида была змея, не сообщается. Спасатели просят жителей города быть в горах бдительными, не ходить босиком и в легкой обуви. Необходимо смотреть под ноги, по обе стороны тропы.

«Змеи не считаются агрессивными и сами нападать не будут. Если все же змея вас укусила, следует принять дозу антигистаминного препарата (супрастин, тавегил), обильное питье, зафиксировать в неподвижном состоянии больную часть тела и срочно обратиться в ближайший медпункт. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, кровь еще быстрее разнесет яд по организму», — советуют в РОСО.

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