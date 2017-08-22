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14:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Житель Трехгорного подхватил сразу две опасные для жизни инфекции

У мужчины диагностировали геморрагическую лихорадку и клещевой энцефалит.

С высокой температурой и головной болью в конце прошлой недели к врачам медсанчасти Трехгорного поступил пожилой мужчина, житель ЗАТО, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Врачи диагностировали у него геморрагическую лихорадку и клещевой энцефалит. Мужчина находился в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты отмечают, что это уникальный случай — человек заболел одновременно двумя опасными инфекциями. Причем, больной говорит, что клещ его не кусал, а мышиную лихорадку он мог подцепить на даче. Сейчас жизнь больного вне опасности.

«Клещевой энцефалит в легкой форме, у него антитела обнаружились. В иммунной лаборатории мы определили, что иммунитет у больного наработан. Геморрагическая лихорадка тоже в легкой степени. Случай не типичный, но слава богу, не тяжелый», — пояснил руководитель МСЧ № 72 Дмитрий Соколов.

Состояние пациента удовлетворительное, однако еще неделю он проведет на больничной койке, поскольку случай все-таки уникальный и врачам нужно за ним понаблюдать.

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