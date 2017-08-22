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15:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Экстренное предупреждение по пожароопасности 5 класса объявлено в Краснодаре

Предупреждение действует со второй половины вторника.

Случаи возникновения пожаров в Краснодарском крае участились в период высоких температур и сильного ветра, который провоцирует огонь. Со второй половины вторника и в среду в Краснодаре объявлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности 5 класса.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону в Краснодаре 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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