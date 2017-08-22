Экстренное предупреждение по пожароопасности 5 класса объявлено в Краснодаре
Предупреждение действует со второй половины вторника.
Предупреждение действует со второй половины вторника.
Случаи возникновения пожаров в Краснодарском крае участились в период высоких температур и сильного ветра, который провоцирует огонь. Со второй половины вторника и в среду в Краснодаре объявлено экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности 5 класса.
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону в Краснодаре 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112», — сообщает