Виновные в разливе нефтепродуктов в Преголю заплатят штраф

Инцидент произошел 12 июля на улице Портовой недалеко от двухъярусного моста. Предположительно, причиной разлива стала утилизация судна.

По словам очевидцев, рабочие распилили судно надвое и пытались вытащить на берег кормовую часть, в баках которой содержались нефтепродукты. За несколько часов маслянистое пятно распространилось вдоль берега на расстояние 100 метров.

Региональное отделение «Зеленого фронта» направило обращение в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации.

«Юридическое лицо, виновное в совершении данного правонарушения привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАп РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», — сказано в письме, адресованному руководителю отделения «Зеленого фронта» в Калининградской области Олегу Иванову.