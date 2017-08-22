Виновные в разливе нефтепродуктов в Преголю заплатят штраф
Региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку по факту незаконного размещения нефтепродуктов и их разлива в Преголю.
Региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку по факту незаконного размещения нефтепродуктов и их разлива в Преголю.
Инцидент произошел 12 июля на улице Портовой недалеко от двухъярусного моста. Предположительно, причиной разлива стала утилизация судна.
По словам очевидцев, рабочие распилили судно надвое и пытались вытащить на берег кормовую часть, в баках которой содержались нефтепродукты. За несколько часов маслянистое пятно распространилось вдоль берега на расстояние 100 метров.
Региональное отделение «Зеленого фронта» направило обращение в Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации.
«Юридическое лицо, виновное в совершении данного правонарушения привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАп РФ «Несоблюдение экологических и
Наказание для юридических лиц согласно статье предусматривает штраф — от 100 тыс до 250 тыс рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.