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17:18 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полицейские устроили погоню за уличным грабителем

В Калининграде сотрудники полиции устроили погоню за уличным грабителем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Инцидент произошел утром 20 августа на улице Черняховского. По предварительным данным, в подъезде одного из жилых домов грабитель выхватил из рук женщины сумочку.

Полицейские поспешили на помощь и увидели убегающего злоумышленника с дамским аксессуаром в руках. Заметив сотрудников полиции, мужчина выбросил сумочку и попытался скрыться, но дорогу ему преградили заметившие погоню сотрудники ГИБДД. Подозреваемого задержали и доставили в здание городского УМВД.

Задержанным оказался 30-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном. Похищенная сумочка, в которой находилось водительское удостоверение и 1 400 рублей, изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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