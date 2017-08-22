В Калининграде полицейские устроили погоню за уличным грабителем
В Калининграде сотрудники полиции устроили погоню за уличным грабителем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде сотрудники полиции устроили погоню за уличным грабителем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Инцидент произошел утром 20 августа на улице Черняховского. По предварительным данным, в подъезде одного из жилых домов грабитель выхватил из рук женщины сумочку.
Полицейские поспешили на помощь и увидели убегающего злоумышленника с дамским аксессуаром в руках. Заметив сотрудников полиции, мужчина выбросил сумочку и попытался скрыться, но дорогу ему преградили заметившие погоню сотрудники ГИБДД. Подозреваемого задержали и доставили в здание городского УМВД.
Задержанным оказался 30-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном. Похищенная сумочка, в которой находилось водительское удостоверение и 1 400 рублей, изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.