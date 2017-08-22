На улице Транзитной в Самаре столкнулись две ВАЗовских легковушки, оба водителя госпитализированы

21 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе — один несовершеннолетний. Погибших нет. Аварий с участием нетрезвых водителей не произошло.

Одно из ДТП произошло в 20:10 на улице Транзитной в Кировском районе города.

44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 (стаж — 23 года) двигался со стороны улицы Изыскательской в направлении улицы Гоголя. При повороте автомобилист нарушил правила очередности проезда и столкнулся с автомашиной такой же марки под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.