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14:36 (мск), источник: НИА Самара

На улице Транзитной в Самаре столкнулись две ВАЗовских легковушки, оба водителя госпитализированы

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии.

21 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе — один несовершеннолетний. Погибших нет. Аварий с участием нетрезвых водителей не произошло.

Одно из ДТП произошло в 20:10 на улице Транзитной в Кировском районе города.

44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 (стаж — 23 года) двигался со стороны улицы Изыскательской в направлении улицы Гоголя. При повороте автомобилист нарушил правила очередности проезда и столкнулся с автомашиной такой же марки под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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