ГУВД: в Минске во время закладки гашиша задержали 17-летнего лицеиста

Источник: Sputnik.by

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД был задержан с поличным во время закладки наркотика несовершеннолетний студент одного из столичных профессиональных лицеев.

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«Молодой человек 2000 года рождения увидел в интернете объявление о том, что интернет-магазину требуется распространитель наркотиков, так называемый “закладчик”. И парень решил подзаработать. Он должен был забирать оптовые “закладки”, расфасовывать их и раскладывать на территории Минска. Во время совершения очередной закладки молодой человек был задержан», — сообщила Попова.

При досмотре у лицеиста было обнаружено и изъято 20 свертков из изоленты красного цвета, в которых находились полимерные пакеты с веществом растительного происхождения темного цвета.

«По заключению эксперта, представленное вещество коричневого цвета является наркотическим средством — гашишем», — отметила Попова.

Во время обыска по месту жительства у молодого человека были найдены еще 25 пакетиков гашиша общей массой 45 граммов.