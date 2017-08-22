Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Отвращение к спорту может быть врожденным
Умерла актриса Зоя Степанова
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Даже боюсь назвать это слово": Кравчук о проблеме Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Солнечное затмение над США
14:12 (мск), источник: Sputnik.by

ГУВД: в Минске во время закладки гашиша задержали 17-летнего лицеиста

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александра Попова рассказала радио Sputnik Беларусь подробности задержания несовершеннолетнего распространителя наркотиков, который оказался учеником одного из столичных лицеев.

Источник: Sputnik.by

Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД был задержан с поличным во время закладки наркотика несовершеннолетний студент одного из столичных профессиональных лицеев.

Читайте также
Опубликованы кадры жесткого задержания закладчиков в Минской области

«Молодой человек 2000 года рождения увидел в интернете объявление о том, что интернет-магазину требуется распространитель наркотиков, так называемый “закладчик”. И парень решил подзаработать. Он должен был забирать оптовые “закладки”, расфасовывать их и раскладывать на территории Минска. Во время совершения очередной закладки молодой человек был задержан», — сообщила Попова.

При досмотре у лицеиста было обнаружено и изъято 20 свертков из изоленты красного цвета, в которых находились полимерные пакеты с веществом растительного происхождения темного цвета.

«По заключению эксперта, представленное вещество коричневого цвета является наркотическим средством — гашишем», — отметила Попова.

Во время обыска по месту жительства у молодого человека были найдены еще 25 пакетиков гашиша общей массой 45 граммов.

Согласно действующему законодательству, по части 2 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лукашенко пригрозил переселить чиновников с семьями в 'однушки'
Главный архитектор: Минск – не для красивой жизни и походов в рестораны
Кирилл Серебренников дал показания против своих коллег
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
Хакеры Fancy Bears уличили 200 футболистов в приеме допинга
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь