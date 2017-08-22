На омском ж/д вокзале нашли тело мужчины
Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в районе 21 часа на железнодорожном вокзале, что в Ленинском округе Омска.
Инцидент произошел в понедельник, 21 августа, в районе 21 часа на железнодорожном вокзале, что в Ленинском округе Омска.
Очевидцы обнаружили труп мужчины на перроне, рядом с поездом «Омск-Абакан».
«Обнаружен труп мужчины 62-го года рождения. Предварительная причина смерти — сердечный приступ», — сообщили «СуперОмску» в омском Линейном управлении МВД России.
В настоящий момент проводится проверка. Что мужчина делал на вокзале, пока неизвестно.