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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Тела моряков нашли в отсеке эсминца США «Джон Маккейн»

Тела нескольких пропавших моряков с американского эсминца «Джон Маккейн» нашли в одном из отсеков корабля.

Источник: Reuters

Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, передает во вторник, 22 августа, агентство Associated Press в Twitter.

«Мы работаем над идентификацией этих останков», — цитирует Свифта NBC New York. Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

Поиском матросов занимаются военные водолазы. С помощью специального оборудования они обследуют затопленные отсеки.

20 августа эсминец столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе. В результате пять моряков пострадали, а десятерых объявили пропавшими. На корабле осталась большая вмятина. Сейчас он в порту Сингапура.

«Джон Маккейн» — эсминец типа Арли Берк. Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999 году. Судно названо в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего, адмиралов флота США.

При столкновении американского эсминца с танкером 10 моряков пропали без вести
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Николаевич Федунов
Вклад в дело Мира.
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