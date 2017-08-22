Тела моряков нашли в отсеке эсминца США «Джон Маккейн»
Тела нескольких пропавших моряков с американского эсминца «Джон Маккейн» нашли в одном из отсеков корабля.
Тела нескольких пропавших моряков с американского эсминца «Джон Маккейн» нашли в одном из отсеков корабля.
Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, передает во вторник, 22 августа, агентство Associated Press в Twitter.
«Мы работаем над идентификацией этих останков», — цитирует Свифта NBC New York. Он добавил, что спасательные работы продолжаются.
Поиском матросов занимаются военные водолазы. С помощью специального оборудования они обследуют затопленные отсеки.
«Джон Маккейн» — эсминец типа Арли Берк. Построен на верфи Bath Iron Works, приписан к морской станции Йокосука в Японии. Корабль спущен на воду в 1992 году, введен в эксплуатацию в 1999 году. Судно названо в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего, адмиралов флота США.