Тела моряков нашли в отсеке эсминца США «Джон Маккейн»

Источник: Reuters

Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, передает во вторник, 22 августа, агентство Associated Press в Twitter.

«Мы работаем над идентификацией этих останков», — цитирует Свифта NBC New York. Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

Поиском матросов занимаются военные водолазы. С помощью специального оборудования они обследуют затопленные отсеки.

20 августа эсминец столкнулся с нефтяным танкером в Малаккском проливе. В результате пять моряков пострадали, а десятерых объявили пропавшими. На корабле осталась большая вмятина. Сейчас он в порту Сингапура.