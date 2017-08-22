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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший судья Арбитражного суда Москвы и адвокат оказались под следствием

СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда столицы и московского адвоката по подозрению в покушении на хищение в особо крупном размере. Об этом во вторник, 22 августа, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного главка ведомства Юлия Иванова.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (“Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере”) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (“Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере”)», — сказала она.

По версии следствия, подозреваемый, будучи судьей, «не позднее 26 января 2016 года получил информацию о рассмотрении в деле о банкротстве заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя акционерного общества». Он сообщил бизнесмену, что знакомый адвокат может поспособствовать в принятии решения об отказе в удовлетворении заявленных к нему требований.

Адвокат, в свою очередь, действуя по поручению судьи убедил потерпевшего передать 70 тысяч долларов в качестве взятке за гарантированное решение в его пользу.

«В действительности, судья не собирался выполнять принятые на себя обязательства, а полученные через адвоката от ответчика по делу путем обмана денежные средства в указанном размере планировал похитить, не сообщая о своих истинных намерениях как сообщнику, так и потерпевшему», — уточнила Иванова, добавив, что оба фигуранта признали свою вину.

Ранее в августе было окончено расследование по делу в отношении бывшего судьи Невинномысского горсуда Ставропольского края Максима Новикова.

По версии следствия, он, зная о желании одного из соискателей на должность судьи трудоустроиться, предложил ему поспособствовать в получении статуса за четыре миллиона рублей. После передачи части суммы, он был задержан оперативниками регионального УФСБ.

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