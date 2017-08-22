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14:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале подросток погиб под колесами «Лады»

Водитель не увидел его в темноте.

В ночь на 22 августа 2017 года на 33 километре дороги Екатеринбург — Полевской водитель ВАЗ-21099 сбил 17-летнего пешехода. Подросток от полученных травм скончался на месте, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Пешеход был в темной одежде, без световозвращающих элементов.

26-летний водитель «Лады» получил права 5 лет назад. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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