На Среднем Урале подросток погиб под колесами «Лады»
Водитель не увидел его в темноте.
Водитель не увидел его в темноте.
В ночь на 22 августа 2017 года на 33 километре дороги Екатеринбург — Полевской водитель ВАЗ-21099 сбил 17-летнего пешехода. Подросток от полученных травм скончался на месте, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Пешеход был в темной одежде, без световозвращающих элементов.
26-летний водитель «Лады» получил права 5 лет назад. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.