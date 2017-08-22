Суд над владельцами собак-убийц стартует 30 августа в Тавде

«Позиция обвиняемых не изменилась, они не предприняли никаких действий по примирению. То есть, мы не услышали извинений и не увидели никаких компенсаций. Поэтому сторона защиты будет настаивать на их заключении. Максимальный срок по статье “Причинение смерти по неосторожности” составляет 2 года. А в противном случае они могут снова завести собак, точно так же их дрессировать или, напротив, не заниматься животным. И это снова может привести к трагедии», — прокомментировал «Уралинформбюро» управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.